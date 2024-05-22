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Россиянам назвали районы Москвы с самыми доступными квартирами в аренду

В Яндекс Аренде назвали 10 районов Москвы, где дешевле всего снять квартиру

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Vladimir Baranov/Global Look Press

В мае 2024 года россияне могут снять студию или однокомнатную квартиру в Москве в среднем за 59 500 рублей в месяц. Самые доступные квартиры сдаются в аренду в Новой Москве – в поселениях Рязановское, Десеновское и Филимонковское средняя цена аренды «однушек» и студий составляет 36-40 тыс. рублей в месяц. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе Яндекс Аренды.

А самые дешевые предложения жилья в пределах МКАД можно найти в Северном Медведково, Выхино-Жулебино и Вешняках (в среднем за 41 тыс. рублей).

В топ-10 районов Москвы с самыми доступными средними ценами на аренду студии или однокомнатной квартиры в мае 2024 года вошли:

  1. Поселение Рязановское (Новомосковский округ) — 36 700 рублей в месяц;
  2. Поселение Десеновское (Новомосковский округ) — 39 000 рублей в месяц;
  3. Поселение Филимонковское (Новомосковский округ) — 40 000 рублей в месяц;
  4. Северное Медведково (Северо-Восточный округ) — 41 100 рублей в месяц;
  5. Выхино-Жулебино (Юго-Восточный округ) — 41 200 рублей в месяц;
  6. Вешняки (Восточный округ) — 41 600 рублей в месяц;
  7. Южное Бутово (Юго-Западный округ) — 41 800 рублей в месяц;
  8. Косино-Ухтомский район (Восточный округ) — 43 800 рублей в месяц;
  9. Ярославский район (Северо-Восточный округ) — 44 100 рублей в месяц;
  10. Северное Бутово (Юго-Западный округ) — 44 300 рублей в месяц.

В мае собственники сдают двух- и трехкомнатные квартиры в среднем за 100 тыс. рублей в месяц. Найти квартиру по цене в два раза ниже средней можно в Новой Москве — в среднем за 47 тыс. рублей в месяц в поселении Десеновском и за 53 тыс. рублей в поселении Рязановском. В пределах МКАД наиболее доступные двушки и трешки можно найти на востоке и юго-востоке столицы.

Топ-10 районов Москвы с самыми доступными средними ценами на аренду двух- или трехкомнатной квартиры в мае 2024 года:

  1. Поселение Десеновское (Новомосковский округ) — 47 600 рублей в месяц;
  2. Поселение Рязановское (Новомосковский округ) — 52 800 рублей в месяц;
  3. Ивановское (Восточный округ) — 53 400 рублей в месяц;
  4. Выхино-Жулебино (Юго-Восточный округ) — 55 000 рублей в месяц;
  5. Кузьминки (Юго-Восточный округ) — 55 300 рублей в месяц;
  6. Восточное Измайлово (Восточный округ) — 55 600 рублей в месяц;
  7. Вешняки (Восточный округ) — 56 300 рублей в месяц;
  8. Косино-Ухтомский район (Восточный округ) — 56 500 рублей в месяц;
  9. Зябликово (Южный округ) — 58 800 рублей в месяц;
  10. Ярославский район (Северо-Восточный округ) — 58 900 рублей в месяц.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее в России резко подорожала аренда жилья.

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