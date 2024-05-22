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В МИД России предостерегли Францию от участия в украинском конфликте

МИД: участие Франции в боях на Украине повысит риск столкновения ядерных держав

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Vadim Ghirda/AP

Участие Франции в боевых действиях на Украине официально превратит ее в сторону конфликта, что в несколько раз увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

По его словам, французские военные станут законными целями для Вооруженных сил России.

Студенников выразил надежду на то, что во французских политиках возобладает здравомыслие или инстинкт самосохранения. Так или иначе, Россия готова к любому развитию событий, подчеркнул дипломат.

Еще в феврале президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

2 мая Макрон заявил в интервью изданию The Economist, что условиями отправки западных войск на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.

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