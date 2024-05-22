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Трое подростков за 60 тысяч рублей сожгли релейный шкаф в Кемеровской области

В Кузбассе трое подростков сожгли релейный шкаф на железной дороге

В Кемеровской области трое несовершеннолетних по заданию злоумышленников подожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Поврежденный огнем релейный шкаф на станции Белово в Кемеровской области обнаружили сотрудники железной дороги. Полицейские установили личности причастных к поджогу.

Задержаны трое 16-летних приятелей. Молодые люди рассказали, что преступление совершили по заданию незнакомца, который связался с ними в одном из мессенджеров и предложил заработать.

За поджог юношам обещали заплатить 60 тысяч рублей, куратор дал молодым людям подробные инструкции. В ходе обыска по местам жительства подозреваемых были изъяты мобильные телефоны и бутылка с остатками горючей жидкости.

Возбуждено уголовное дело о диверсии, подозреваемые заключены под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее российского курсанта осудили за попытку диверсии на железной дороге.

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