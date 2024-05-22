Волочкова выразила восхищение Пугачевой после выхода новой песни

Балерина Анастасия Волочкова поддержала в беседе с teleprogramma.pro выход новой песни Аллы Пугачевой.

Волочкова призналась, что всегда восхищается творчеством Пугачевой. Она назвала певицу человеком-легендой. Балерина считает, что все песни Примадонны пропитаны «настоящим смыслом» и «не могут не запасть в душу».

«Ею можно только восхищаться и радоваться тому, что мы живем в одну эпоху с ней», — поделилась артистка.

21 мая Алла Пугачева опубликовала на своем YouTube-канале новую песню «Ложный стыд». Слова к композиции написал известный поэт Михаил Гуцериев, который писал хиты для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других российских звезд. Новый трек посвящен романтическим чувствам и отношениям со своим возлюбленным.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

Ранее Барецкий заявил о массовой отмене концертов Михайлова в Петербурге.