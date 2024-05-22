ВСУ атаковали американской ракетой ATACMS город в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету ATACMS с кассетной боевой частью по городу Моспино, который находится в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 — населенный пункт Моспино: выпущена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью», — отмечается в сообщении.

Была ли ракета перехвачена или упала на территории города — пока неизвестно. Соответственно, нет информации о повреждениях и пострадавших.

Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. В 2021 году в населенном пункте жили около 10 тысяч человек.

20 мая в СЦКК сообщили, что мирная жительница Донецка пострадала при обстреле со стороны ВСУ. Известно, что по столице ДНР стреляли из артиллерийских орудий снарядами калибра 155 мм, которые применяются в НАТОвских системах вооружения.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку.