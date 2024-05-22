Усик сместил Фьюри с первой строчки рейтинга лучших боксеров

Украинец Александр Усик поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик сместил с первого места британца Тайсона Фьюри, которого он одолел раздельным решением судей 19 мая. Третью строчку занимает представитель Великобритании Энтони Джошуа.

Украинский боксер по итогам боя с Фьюри забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Усик обратился к фанатам после победы над Фьюри.