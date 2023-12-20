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На Дону произошло столкновение кораблей

Два грузовых судна столкнулись в акватории реки Дон

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Два грузовых судна столкнулись в акватории реки Дон — Red Line и ТН-709. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.

«В акватории реки Дон 20 декабря 2023 года произошло столкновение двух судов — Red Line и «ТН-709». Пострадавших, разлива нефтепродуктов не имеется», — заявили в прокуратуре.

В данный момент проводится проверка безопасности судоходства со стороны Волго-Донской транспортной прокуратуры и Ространснадзора.

До этого управление морской полиции КНР обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером китайской береговой охраны, совершавшим регулярный рейс в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.

Согласно сообщению морской полиции КНР, утром 10 декабря группа из четырех филиппинских судов незаконно вошла в воды в районе спорных островов Спратли недалеко от рифа Жэньай.

Ранее Филиппины обвинили Китай в использовании боевого лазера в Южно-Китайском море.

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