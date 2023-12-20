В Совфеде оценили идею сократить рабочие дни перед Новым годом

Перед принятием решения о сокращении рабочего дня 29 и 30 декабря на час важно понять, не нанесет ли это ущерб работодателям. Об этом «Москве 24» рассказал член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, комментируя соответствующее предложение депутатов Госдумы.

Разобраться в этом вопросе он предложил Минтруду, а также специальным государственным органам, ведущим политику в области организации труда, экспертному сообществу и экономистам.

«Когда назначаются праздники и нерабочие дни, всегда ведется общий учет баланса рабочего времени. Если мы рабочий день сокращаем, то оплата труда должна в принципе быть такая, какая установлена договорами. Получается, что человека мы отпускаем домой, а работодатель, в том числе и частный, должен за этот час заплатить. Вот в этом очень серьезная тонкость», — уточнил Башкин.

При этом сенатор отметил, что готов поддержать инициативу, если депутаты учтут все нюансы.

Юрист Мария Ярмуш до этого говорила, что новогодние выходные не отразятся на заработной плате сотрудников с фиксированным окладом. Однако размер зарплаты может быть увеличен, если сотрудник будет работать в праздничные дни, отметила она.

Ранее россиянам перечислили пять главных угроз здоровью в новогодние праздники.