Военные на Украине считают, что страна не избежит всеобщей мобилизации. Об этом военные Вооруженных сил Украины сообщили американской газете The Wall Street Journal.

«У нас нет всеобщей мобилизации. Но это необходимость. Мы не можем без этого обойтись», — сказал украинский военный.

По данным издания, Украине нужно восстановить свою армию, которая является «потрепанной».

Ранее младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк рассказал в интервью каналу NTA о том, что следующий год будет самым страшным для Украины. Он подчеркнул, что общество должно осознавать возможность наступления войны даже на территории, которая сейчас является мирной. Сиротюк выразил свою озабоченность и призвал общество к осознанию сложности ситуации.

Младший сержант также отметил, что без мобилизации почти всего населения, способного к службе, ВСУ не смогут достичь значимых успехов. Он осудил украинцев, которые избегают отправки на фронт и «прячутся в женских юбках». По его словам, уклонистов рано или поздно призовут в российскую армию.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.