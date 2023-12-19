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ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей в поддержку Путина

ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации избирателей в поддержку Путина 20 декабря

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Центризбирком России 20 декабря намерен рассмотреть вопрос о регистрации группы избирателей, которые необходимы для поддержки самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на пост главы государства в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«О рассмотрении вопроса о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина, и ее уполномоченных представителей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России принял у действующего президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства в 2024 году.

Документы у Путина принимали член ЦИК РФ Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова. После завершения процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.

Ранее в Кремле объяснили, кто определяет сроки начала предвыборной кампании.

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