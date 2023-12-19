Стартовал прием заявок на национальную премию «Россия – страна возможностей»

На международной выставке-форуме «Россия» объявили о старте приема заявок на национальную премию «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба президентской платформы. Стать номинантом можно будет с 19 декабря 2023 года по 19 января 2024 года включительно.

Премия призвана выявить и поддержать жителей России, которые своими действиями запускают положительные изменения, реализуют и создают возможности в различных сферах жизни.

На мероприятии автор идеи премии, выпускница проекта «Мастера гостеприимства» Анна Пивоварова поделилась своей историей успеха. «Меня удивительно вдохновляют живущие в нашей стране люди-маяки, за которыми хочется идти. Они могут быть ремесленниками или промышленниками, верящие в свой путь и свое дело. Таких людей должна знать вся страна. Когда ты живешь и трудишься в своем регионе, масштаб мыслей ограничивается рамками субъекта, но когда выходишь за него – понимаешь, сколько у тебя есть соратников, единомышленников по всей нашей прекрасной России», — сказала она.

По ее словам, премия должна выявить настоящих подвижников России, на которых хочется равняться и вместе с которыми хочется созидать и двигаться вперед.

Как подчеркнул генеральный директор «России – страны возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, президент России, председатель наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимир Путин неоднократно говорил, что главный золотой запас России – это люди.

«Наша страна всегда была богата талантами. Те, кто создает общественные инициативы, не ждут наград, они делают это от чистого сердца, однако таких людей необходимо поощрять. Страна должна знать своих героев», — добавил Комиссаров.

Отмечается, что победителей премии выберут в нескольких номинациях. Определение победителей состоится в Москве на выставке-форуме «Россия». Они получат возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, и многое другое. Также победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.

Напомним, организатором национальной премии является президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия». Идея была предложена Владимиру Путину. Он поддержал инициативу и поручил организовать проведение премии.