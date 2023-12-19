В США заявили, что Запад не хочет победы Украины

Страны Запада не хотят оказывать Киеву поддержку того уровня, который необходим, чтобы одержать верх над Россией, так как заинтересованы в стабильности последней. К такому выводу в своей статье для американского журнала Time пришел обозреватель Эллиот Акерман.

«Вероятно, они вовсе не собирались оказывать решительную поддержку. Наши [американские] национальные интересы не настолько близко соприкасаются с украинскими», — полагает эксперт.

По мнению Акермана, в США считают: проигрыш РФ приведет к нестабильности внутри нее, что затронет Европу и весь мир. Поэтому, пишет аналитик, США выгодно проводить политику, которая «обескровливает» как Россию, так и Украину, но не приводит к победе ни одной из сторон.

Эту политику Акерман назвал стратегией медленного «да». Она заключается в передаче Киеву такого количества оружия, чтобы ВСУ могли продолжать воевать, но не смогли победить в конфликте.

До этого сообщалось, что в Евросоюзе активно обсуждают последствия поражения Украины для НАТО.

Ранее президент Чехии Петр Павел предрек негативный для Европы сдвиг в конфликте на Украине.