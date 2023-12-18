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Открытка, отправленная в 1981 году, пришла адресату через 42 года

NYP: открытка, отправленная из Австралии в Англию, прибыла по адресу через через 42 года

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Shutterstock/Vera Prokhorova

Открытка, отправленная из Австралии в Англию, прибыла в пункт назначения спустя 42 года, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, на открытке указана дата отправления — 27 августа 1981 года. По нужному адресу она прибыла только на прошлой неделе и попала в руки Саманты Уильямс из города Кентербери.

Женщина рассказала, что открытка была отправлена на имя Стива Пэджетта, и она не знает, кто этот человек. Тем не менее британка призналась, что хотела бы доставить письмо адресату, если это еще возможно.

«Открытка была отправлена от человека по имени Джерри из Сиднея и адресовано Стиву Пэджетту, который, как мы полагаем, жил здесь со своими родителями в 1980-х годах», — прокомментировала Саманта.

Ранее японец украл из почтовых ящиков более 1000 открыток, чтобы «отвлечься от одиночества».

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