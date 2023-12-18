Психолог объяснил, почему важно дарить подарки на Новый год

Умение выбирать и дарить подарки является очень полезным, поскольку это приятно для обеих сторон. Об этом в беседе с РИАМО заявил специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Когда мы видим в глазах близких неподдельную радость и удовольствие от приятного сюрприза, наш организм начинает активно вырабатывать гормон счастья. <...> Поэтому порадовать любимого человека подарком важно и для взаимоотношений, и для собственного психоэмоционального здоровья», — сказал Хакимов.

Он посоветовал составить список людей, которым хотелось бы сделать подарок на Новый год, куда помимо близких могут войти друзья и коллеги, с которыми завязались тесные приятельские связи.

До этого Хакимов отмечал, что о подарке, который хочется получить на Новый год, стоит говорить прямо, поскольку это облегчит задачу по его поиску.

Если на прямой вопрос, что преподнести на Новый год, следует ответ: «Ничего не надо», специалист посоветовал вспомнить о желаниях человека, которые он озвучивал ранее.

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