В Дагестане устранили последствия аварийного отключения электроснабжения

В Республике Дагестан восстановлена работа энергоснабжения, поврежденного из-за непогоды. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в ремонтных работах принимали участие пять бригад энергетиков — 20 человек и три единицы спецтехники.

Накануне сообщалось, что правительство РФ Белгородской области полностью восстановлено электроснабжение после снегопада.

Перед этим в Псковской и Смоленской областях возобновили подачу электричества, прерванную ранее из-за непогоды. Энергетики закончили главные ремонтные работы, но продолжают отрабатывать отдельные заявки в этом и других регионах страны.

Ранее в Минэнерго отчитались о восстановлении энергоснабжения в регионах.