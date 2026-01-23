Глава ЦРУ превел тайные переговоры с польскими спецсужбами

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Джон Рэтклифф совершил неофициальный визит в Польшу. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

«Глава ЦРУ совершил секретный визит в Польшу», — передает радиостанция.

Как отмечается, в последние несколько дней Рэтклифф встречался с заместителем премьер-министра и министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем, а также с министром и координатором спецслужб Польши Томашем Симоняком. Темы переговоров во время этих встреч остались закрытыми для представителей прессы.

16 января Рэтклифф встретился с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес в Каракасе. Глава американской разведки сообщил, что власти США считают правительство Родригес наилучшим вариантом для обеспечения стабильности Венесуэлы в краткосрочный период. Он также передал временному лидеру латиноамериканской страны послание от президента США Дональда Трампа о том, Вашингтон рассчитывает на улучшение рабочих отношений с Каракасом.

