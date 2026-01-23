Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Глава ЦРУ превел тайные переговоры с польскими спецсужбами

RMF FM: глава ЦРУ Рэтклифф совершил тайный визит в Польшу
Andrew Harnik/AP

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Джон Рэтклифф совершил неофициальный визит в Польшу. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

«Глава ЦРУ совершил секретный визит в Польшу», — передает радиостанция.

Как отмечается, в последние несколько дней Рэтклифф встречался с заместителем премьер-министра и министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем, а также с министром и координатором спецслужб Польши Томашем Симоняком. Темы переговоров во время этих встреч остались закрытыми для представителей прессы.

16 января Рэтклифф встретился с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес в Каракасе. Глава американской разведки сообщил, что власти США считают правительство Родригес наилучшим вариантом для обеспечения стабильности Венесуэлы в краткосрочный период. Он также передал временному лидеру латиноамериканской страны послание от президента США Дональда Трампа о том, Вашингтон рассчитывает на улучшение рабочих отношений с Каракасом.

Ранее сало известно, как долго спецслужбы США следили за Мадуро.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694309_rnd_0",
    "video_id": "record::2f627e58-d4fb-4a62-8214-83632db25634"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+