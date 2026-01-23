Размер шрифта
Штурм о назначении Богомолова: «Коллекционирует театры, как Брежнев — награды»

Певица Наталья Штурм посмеялась над Богомоловым на фоне новой должности
Сгенерировано ИИ

Певица Наталья Штурм сыронизировала в своем Telegram-канале на фоне назначения исполняющим обязанности ректора Школы‑студии МХАТ Константина Богомолова.

Публикацию Штурм сопроводила изображением Богомолова со множеством орденов и медалей на пиджаке.

«Мне кажется, Константин Юрьевич коллекционирует театры, как Леонид Брежнев награды. Приготовиться Большому и Ромэн», — написала она.

Накануне министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в Telegram-канале сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. За его плечами — более 50 постановок в российских и зарубежных театрах, а также режиссерская работа в кино и сериалах. Помимо работы в Театре на Малой Бронной, он также занимает позицию руководителя театра «Мельников» (бывший театр Романа Виктюка) и преподает в Московской школе нового кино.

Назначение состоялось после кончины предыдущего ректора Игоря Золотовицкого 14 января 2026 года. Режиссера не стало после борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее Юрий Антонов рассказал, когда вернется к концертам. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694423_rnd_4",
    "video_id": "record::4e825867-7053-4c00-aeeb-7f41eca9f9e3"
}
 
