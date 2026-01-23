На Западе заявили, что Трамп хочет запретить РФ добычу ископаемых в Гренландии

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу ископаемых в Гренландии

Президент США Дональд Трамп хочет запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии. Об этом пишет New York Times.

«Запретить странам, не входящим в НАТО, особенно России и Китаю, получать права на добычу редкоземельных минералов, залегающих глубоко под ледяным щитом Гренландии», — говорится в материале.

По данным издания, этот пункт должен войти в соглашение по статусу Гренландии, которое находится в стадии обсуждения.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

Ранее сообщалось, что в Гренландии появится структура по контролю за добычей ресурсов.