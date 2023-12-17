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Еще в двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги включились в Винницкой и Житомирской областях Украины

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Shutterstock

Воздушная тревога объявили еще в двух украинских регионах. Об этом сообщил официальный ресурс по оповещению населения.

В красную зону на карте тревог попали Винницкая и Житомирская области.

До этого призыв спуститься в укрытие звучал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Тревога в регионах длилась от полутора до трех часов.

В ночь на 17 декабря на Украине зафиксировали взрывы в подконтрольном Киеву Херсоне. Взрывы произошли в пределах центрального района города после чего начался пожар. Издание не привело деталей произошедшего. Также СМИ написали о взрывах в Одессе и Кропивницком (ранее — Кировоград).

14 декабря, после прямой линии президента РФ Владимира Путина в украинской столице также произошли взрывы. По данным украинского издания «Зеркало недели», взрывы зафиксировали на фоне воздушной тревоги. «Страна.ua» со ссылкой на Вооруженные силы Украины написала о массированном ракетном ударе.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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