Мигрант проник из России в Финляндию через забор на границе

Проситель убежища впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

По информации издания, один человек перелез через пограничный забор в Ваалимаа 16 декабря и попросил убежища в Финляндии.

Глава пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф указал, что высота заграждений на границе составляет не менее двух метров. По его словам, это первый случай, когда кто-то перелез через забор на восточной границе страны.

14 декабря граница России и Финляндии работала первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта. Также планировалось полноценное возобновление туристического автобусного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

Вечером 15 декабря КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» вновь прекратили свою работу. Причиной был назван возобновившийся наплыв беженцев, который в финском МВД связали с «влиянием иностранной державы».

Ранее журналист рассказал, чего лишились финны после закрытия границы с Россией.