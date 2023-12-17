Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мигрант проник из России в Финляндию через забор на границе

Helsingin Sanomat: мигрант проник из РФ в Финляндию через забор на границе

close
100%
Lehtikuva/Reuters

Проситель убежища впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

По информации издания, один человек перелез через пограничный забор в Ваалимаа 16 декабря и попросил убежища в Финляндии.

Глава пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф указал, что высота заграждений на границе составляет не менее двух метров. По его словам, это первый случай, когда кто-то перелез через забор на восточной границе страны.

14 декабря граница России и Финляндии работала первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта. Также планировалось полноценное возобновление туристического автобусного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

Вечером 15 декабря КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» вновь прекратили свою работу. Причиной был назван возобновившийся наплыв беженцев, который в финском МВД связали с «влиянием иностранной державы».

Ранее журналист рассказал, чего лишились финны после закрытия границы с Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами