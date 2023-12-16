Слуцкий пообещал внести поправки об изменении сроков капремонта

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что либерал-демократы внесут в Госдуму в начале весенней сессии поправки о корректировке сроков проведения капитального ремонта. Речь идет о случаях преждевременного износа оборудования, передает РИА Новости.

Во время приема граждан к Слуцкому обратилась жительница столичного района Новогиреево. Она пожаловалась на быстрый износ труб, установленных во время капитального ремонта.

«Думаю, что мы сейчас внесем поправки в законодательство, сделаем это прямо в начале следующей сессии… Нужно на федеральном уровне дать корректировать сроки проведения капремонта, чтобы жители не оказывались в подобных ситуациях», — сообщил он.

Слуцкий поручил московскому отделению партии выехать к месту обращения и выяснить причину произошедшего.

К декабрю 2023 года капремонт был проведен в 90% школ, где он планировался. В «Единой России» заявили, что работы выполнены в 1384 школах, а к концу года планируется сдать 1765. Речь идет о таких регионах, как Вологодская, Магаданская, Мурманская, Саратовская, Сахалинская области, республики Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, почему капремонт жилья в России подорожал.