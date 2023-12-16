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Блиновская потеряла 400 сотрудников

Mash: 400 создателей марафонов Блиновской остались без работы

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы после арестов ее счетов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что в числе уволеных оказались пиарщики, кураторы и айтишники, занимавшиеся разработкой, проведением и продвижением марафонов блогера. Средний размер их заработной платы составлял 60 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что перед увольнением все 400 человек получили расчет.

До этого адвокат Блиновской опровергла сообщение о погашении долга перед ФНС.

«Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 миллиарда рублей. — «Газета.Ru»)», — отметила адвокат.

Правозащитница подчеркнула, что информация о погашении долга перед ФНС со стороны Блиновской не соответствует действительности.

Ранее Мосгорсуд продлил домашний арест блогеру Блиновской до конца января.

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