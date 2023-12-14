Суд оставил под домашним арестом Елену Блиновскую

Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы от 24 октября 2023 года в отношении Блиновской оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщил агентству источник в апелляционной инстанции.

Из жалобы адвокатов следует, что инспекторы проверяют Блиновскую по всем налогам, сборам, страховым взносам за 2022 год. Защита указала, что для ответов на требования ИФНС России №6 по Москве необходим онлайн-доступ в банки, а установленные судом запреты на интернет препятствуют взаимодействию фигурантки с налоговым органом.

В связи с этим защита настаивала на отмене постановления районного суда и требовала ограничить наказание для обвиняемой запретом определенных действий.

В ноябре сотрудники ФСИН приехали к Елене Блиновской, поскольку заметили нарушения домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что задолженность Елены Блиновской по налогам может составить 5 млрд рублей.