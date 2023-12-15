Директору работавшего в брянской гимназии ЧОП смягчили меру пресечения

Суд в Брянске освободил под залог директора частного охранного предприятия (ЧОП), которое работало в гимназии №5, где школьница устроила стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.

«Заменить меру пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде залога в <...> 1,5 млн рублей», — зачитал решение судья.

9 декабря суд арестовал директора ЧОП Сергей Поддубного на два месяца — до 6 февраля 2024 года.

Под арест отправили и сотрудницу этого ЧОП Галину Черткову. В ходе заседания она признала, что рамку металлоискателя в гимназии № 5 Брянска, куда восьмиклассница Алина пронесла ружье и устроила стрельбу, убрали. Женщина отметила, что вопросов по поводу убранной рамки у охраны не возникло, так как рамка не является собственностью ЧОП, а принадлежит гимназии.

15 декабря суд смягчил меру пресечения отцу Алины. Его выпустили из СИЗО, назначив запрет определенных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.