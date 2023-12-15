Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о впечатлениях Путина после прямой линии

Песков: Путин остался удовлетворен прямой линией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал во время брифинга, как Владимир Путин оценил прошедшую прямую линию и большую пресс-конференцию.

«Президент остался удовлетворен, что удалось охватить широкий спектр тем. Было желание охватить больше, но по понятным соображениям исчерпать все темы невозможно», — заявил Песков.

Он отметил, что глава государства после мероприятия раздал поручения, а также встречался с премьером. Помимо этого Путин дал поручение непосредственно по проработке вопросов, которые затронули на пресс-конференции.

«Сейчас в администрации будем верстать поручение, потребуется несколько дней, и мы его выпустим», — заключил Песков.

14 декабря глава государства провел в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». В этом году мероприятие продлилось 4 часа 4 минуты. Всего российский лидер ответил на 67 вопросов: 26 вопросов задали граждане страны в формате прямой линии, а 33 — журналисты в рамках большой пресс-конференции.

«Газета.Ru» собрала главные высказывания российского лидера.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2023
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами