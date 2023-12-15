Песков рассказал о впечатлениях Путина после прямой линии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал во время брифинга, как Владимир Путин оценил прошедшую прямую линию и большую пресс-конференцию.

«Президент остался удовлетворен, что удалось охватить широкий спектр тем. Было желание охватить больше, но по понятным соображениям исчерпать все темы невозможно», — заявил Песков.

Он отметил, что глава государства после мероприятия раздал поручения, а также встречался с премьером. Помимо этого Путин дал поручение непосредственно по проработке вопросов, которые затронули на пресс-конференции.

«Сейчас в администрации будем верстать поручение, потребуется несколько дней, и мы его выпустим», — заключил Песков.

14 декабря глава государства провел в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». В этом году мероприятие продлилось 4 часа 4 минуты. Всего российский лидер ответил на 67 вопросов: 26 вопросов задали граждане страны в формате прямой линии, а 33 — журналисты в рамках большой пресс-конференции.

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