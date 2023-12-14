Путин закончил прямую линию с россиянами

Прямая линия президента Владимира Путина с россиянами завершилась. Мероприятие длилось четыре часа четыре минуты.

При этом всего российский лидер ответил на 67 вопросов: 26 вопросов задали граждане страны в формате прямой линии, а 33 — журналисты в рамках большой пресс-конференции.

Впервые Путин вышел в прямой эфир для общения с россиянами спустя полтора года после избрания на первый срок — 24 декабря 2001 года. За 20 лет президент провел 19 прямых линий. В 2020 году прямая линия не проводилась, однако ее элементы были включены в большую пресс-конференцию Путина. Последнее общение главы государства с россиянами в прямом эфире проходило 30 июня 2021 года, а последняя большая пресс-конференция — 23 декабря 2021 года.

В 2022 году ни прямая линия, ни пресс-конференция не проводились в связи со специальной военной операцией на Украине. 17 марта 2024 года должны состояться президентские выборы. Перед предыдущими выборами большая пресс-конференция также прошла 14 декабря.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявлял, что в этом году Владимир Путин сам выбирал вопросы для прямой линии. По его словам, объединенная редакторская группа отбирала наиболее актуальные вопросы и предлагала их Путину на согласование. Дальше уже Владимир Путин выбрал, на что из предложенного отвечать.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».