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Украинца, который прожил в Нижневартовске 8 лет, могут депортировать

Прожившему в Нижневартовске 8 лет украинцу грозит депортация из-за штрафа

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уроженцу Украины Сергею, прожившему восемь лет в Нижневартовске, грозит депортация из страны, ему уже дважды отказали в получении вида на жительство. Об этом сообщила агентству Ura.ru его супруга Елена.

Как рассказала Елена, сам он приехал в Россию по рабочим документам, но до сих пор не может получить гражданство.

«Уже было два отказа при оформлении вида на жительство, нас предупредили, что при отказе в третий раз его могут депортировать из страны. Мы переживаем, так как боимся за его жизнь в случае депортации», — сказала она.

У супругов есть несовершеннолетний ребенок. При этом мужчина из-за своего положения не может устроиться на официальную работу.

По ее словам, ее мужу отказывают в оформлении вида на жительство из-за штрафа в ГИБДД, который был погашен. В миграционной службе города не предложили альтернативных способов решения этой проблемы, отмечает агентство.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что приветствует получение гражданства законопослушными иностранцами.

Ранее из Индонезии депортировали двух россиян за обнаженную фотосессию на священном дереве.

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