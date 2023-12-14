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В ООН назвали Газу местом, более непригодным для жизни

Генкомиссар ООН Лаццарини: Газа больше не является пригодным для жизни местом

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Athit Perawongmetha/Reuters

Разрушения в Газе настолько велики, что ее более нельзя назвать местом, пригодным для жизни. Такое заявление сделал генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини, сообщает РИА Новости.

«Я вернулся из Газы <…>, это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом», — сказал он.

Лаццарини также добавил, что после 1 декабря, когда боевые действия в Газе возобновились, ООН потеряла доступ в северную часть анклава.

14 декабря в США осудили применение Израилем неуправляемых бомб в Газе. Их использование сочли особенно рискованным в густонаселенном районе.

В тот же день президент России Владимир Путин назвал ситуацию в секторе Газа катастрофой.

Ранее в Турции назвали страну, которая стоит на пути прекращения огня в Газе.

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