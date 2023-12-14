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Женщина вернулась домой спустя месяц и узнала, что ее территорию превратили в огород

World of Buzz: в Индонезии женщина превратила дом соседки в огород

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TikTok/wiwinsya

В Индонезии женщина вернулась домой спустя месяц и узнала, что соседка превратила ее крыльцо в огород, пишет World of Buzz.

Как рассказали местные жители, они неоднократно напоминали соседке женщины, что та скоро вернется, поэтому не нужно превращать ее дом в огород. Однако садоводку это не убедило, и она засеяла чужую территорию перцем чили.

Хозяйка дома, увидев эту картину, на стала вырывать саженцы, потому что хотела поговорить с соседкой и решить вопрос мирно, однако женщина все равно отказывается идти на диалог. Индонезийка объяснила, что пока оставит этот вопрос без внимания, так как у нее есть еще один дом, который отнимает у нее большую часть времени.

«Он находится недалеко отсюда», — прокомментировала она.

Однако женщина надеется, что территорию приведут в норму, когда она приедет в следующий раз.

Ранее в Индонезии женщина вышла замуж за 16-летнего сына лучшей подруги.

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