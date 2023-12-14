Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о правах женщин в вопросе абортов

Путин призвал соблюдать права женщин по вопросам абортов

Права и свободы женщин должны соблюдаться, решением проблемы абортов могут быть традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции и прямой линии по итогам года.

«Почему говорят о вакханалии и запретах, они разве есть?» — задался вопросом российский лидер.

По его мнению, в области запрета медицинского прерывания беременности нужно действовать очень аккуратно, решение проблемы лежит в двух областях: обращение к традиционным ценностям и повышение материального благосостояния семьи.

«Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка», — считает Путин.

Глава государства поручил и дальше продолжать разрабатывать меры по поддержке семей с детьми.

«Мне известна позиция церкви, и другой позиции у нее быть не может — она борется за жизнь каждого человека», — сказал он.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, который предполагает исключение частных клиник из перечня медицинских учреждений, где можно сделать аборт.

Ранее ученые выяснили, как запрет абортов влияет на здоровье женщин.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2023
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами