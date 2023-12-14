Путин заявил о правах женщин в вопросе абортов

Права и свободы женщин должны соблюдаться, решением проблемы абортов могут быть традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции и прямой линии по итогам года.

«Почему говорят о вакханалии и запретах, они разве есть?» — задался вопросом российский лидер.

По его мнению, в области запрета медицинского прерывания беременности нужно действовать очень аккуратно, решение проблемы лежит в двух областях: обращение к традиционным ценностям и повышение материального благосостояния семьи.

«Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка», — считает Путин.

Глава государства поручил и дальше продолжать разрабатывать меры по поддержке семей с детьми.

«Мне известна позиция церкви, и другой позиции у нее быть не может — она борется за жизнь каждого человека», — сказал он.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, который предполагает исключение частных клиник из перечня медицинских учреждений, где можно сделать аборт.

Ранее ученые выяснили, как запрет абортов влияет на здоровье женщин.