Глава МИД Литвы сделал неутешительное заявление по Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина находится в худшем положении, чем год назад. Его слова приводит ZDF.

«Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше — несмотря на то, что мы на Западе произносим много сильных речей», — посетовал Ландсбергис.

Как подчеркнул дипломат, страны Запада должны подумать о том, как нанести ответный удар России. С его точки зрения, появление солдат НАТО на территории республики не будет означать конфликта с Москвой, так как это будет не коллективное решение, а лишь некоторых стран.

До этого Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Запада боятся реакции России на действия в вопросе помощи Украине. По его словам, страх перед Россией является самой большой проблемой почти по всем вопросам, которые союзники Украины решают.

«Мы боимся того, что может подумать Россия, как Россия может отреагировать, как Россия может действовать», — заявил Ландсбергис.

Ранее в Литве назвали единственный способ спасти Украину.