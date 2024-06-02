Гагарина о конфликте из-за песни Цоя: «Я пострадавшая»

Певица Полина Гагарина призналась, что у нее произошла неприятная история с песней «Кукушка» Виктора Цоя. О конфликте с певицей Ольгой Кормухиной знаменитость рассказала YouTube-каналу «Интервью — Москва24».

«На меня подали в суд. На ту, которая практически сбоку. Я жертва, пострадавшая. Это не моя песня, это хит Виктора Цоя. Меня пригласили ее спеть, чему я несказанно рада», — заявила исполнительница.

Гагарина отметила, что после исполнения композиции ей пришлось на протяжении трех лет судиться с Ольгой Кормухиной. Она заявила, что коллега оказалась единственной, кто оказался недоволен кавером на популярный трек. Гагарина пояснила, что получила разрешение на исполнение песни от семьи барда.

В 2019 году Кормухина подала иск против Гагариной из-за кавер-версии «Кукушки». Артистка выразила уверенность в том, что коллега присвоила аранжировку, созданную ею и музыкантом Алексеем Беловым в 2011 году.

Тяжбы длились до 2022 года, в удовлетворении иска суд отказал. Трое из четырех специалистов нашли 11 признаков заимствования из перепевки Кормухиной, что исключает вероятность случайного совпадения. Противоположные выводы сделал лишь Игорь Крутой, приглашенный стороной ответчика.

Ранее экстрасенс Гецати раскрыл тайну бывшей солистки «ВИА Гры».