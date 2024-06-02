В Грузии заявили, что финансирование от США и ЕС ассоциируется с насилием

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в последнее время финансирование со стороны Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов стало ассоциироваться с насилием и террором в стране. Его слова приводит «Sputnik.Грузия».

«Очень печально, что в последнее время финансирование Евросоюза и США все чаще ассоциируется с насилием и террором. Два года я говорил обо всем этом и предупреждал представителей Евросоюза и США всех уровней», — указал Папуашвили.

Он отметил, что в ответ на это Тбилиси получил «лишь поверхностное и небрежное отношение». Папуашвили также призвал другие страны сделать выводы и пересмотреть политику финансирования.

24 мая сообщалось, что в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах США пересмотрят отношения с Тбилиси и введут визовые ограничения против чиновников, которые поддержали инициативу.

До этого премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что на фоне дискуссии вокруг законопроекта об иностранных агентах зарубежные политики не стесняются открытого шантажа, и один из еврокомиссаров в телефонном разговоре намекнул ему на возможное повторение судьбы Фицо, на которого было совершено покушение.

Ранее политолог объяснил острую реакцию Запада на закон об иноагентах в Грузии.