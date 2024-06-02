Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диверсия на железной дороге произошла в Одесской области

«Страна.ua»: в Одесской области произошла очередная диверсия на железной дороге

close
100%
Восточное межрегиональное CУТ СК России

На железной дороге в Одесской области утром 31 мая произошла диверсия. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«31 мая в 08:00 сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов», — сказал источник издания.

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по статье о диверсии. Личности причастных пока не установлены.

Как отмечает «Страна», в последнее время на юге Украины фиксируется много случаев поджогов релейных шкафов.

28 мая издание сообщало о поджоге релейного шкафа на железной дороге в Николаевской области.

30 мая ФСБ заявила, что задержала четырех агентов украинской разведки, готовивших теракты на железной дороге в Крыму. По данным спецслужбы, ГУР Минобороны Украины завербовало пять человек, проживающих в Крыму, которые должны были совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма.

Ранее подростка из Томской области осудили на 4,5 года за диверсию на ж/д.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами