Диверсия на железной дороге произошла в Одесской области

На железной дороге в Одесской области утром 31 мая произошла диверсия. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«31 мая в 08:00 сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов», — сказал источник издания.

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по статье о диверсии. Личности причастных пока не установлены.

Как отмечает «Страна», в последнее время на юге Украины фиксируется много случаев поджогов релейных шкафов.

28 мая издание сообщало о поджоге релейного шкафа на железной дороге в Николаевской области.

30 мая ФСБ заявила, что задержала четырех агентов украинской разведки, готовивших теракты на железной дороге в Крыму. По данным спецслужбы, ГУР Минобороны Украины завербовало пять человек, проживающих в Крыму, которые должны были совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма.

Ранее подростка из Томской области осудили на 4,5 года за диверсию на ж/д.