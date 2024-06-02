Мишустин оценил возможность выполнения новых нацпроектов в условиях санкций

Выполнять новые национальные проекты в России можно даже в условиях санкционного давления на российскую экономику, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Конечно, реалистично», — так премьер ответил на соответствующий вопрос журналиста.

31 мая спецпосланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан допустил, что 14-й пакет ограничений против России будет принят к середине июня.

24 мая Мишустин заявил, что странам Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо сформировать независимую от внешней конъюнктуры систему платежей и расчетов.

До этого во Франции пожаловались на вред от антироссийских санкций. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо подчеркнул, что темпы роста ВВП России по итогам первого квартала 2024 года значительно опережали показатели по Франции и Евросоюзу.

Ранее Мишустин назвал долю россиян, которых коснется прогрессивная ставка НДФЛ.