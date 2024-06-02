В Шебекино объявлена угроза ракетной атаки

МЧС объявило угрозу ракетной атаки в Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ракетная тревога в регионе продлилась 35 минут. Жителей призвали спуститься в подземные укрытия.

До этого силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью.

Обстрелы Белгородской области и Белгорода

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Ранее ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области.