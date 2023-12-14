Путин оценил рост исламофобии и других видов национализма в России и мире

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции связал рост исламофобии и других видов национализма с политикой определенных элит.

Глава государства признал, что в мире есть тенденция к росту русофобии и исламофобии.

«На мой взгляд, это потому, что люди сталкиваются с несправедливостью», — отметил российский лидер.

При этом он добавил, что то, что в России сосуществуют представители разных национальностей и религий, является преимуществом.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.