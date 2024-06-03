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В бундестаге потребовали от Шольца объяснить смену курса по применению оружия против РФ

Вагенкнехт: Шольц должен объяснить смену курса по применению оружия против РФ

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Депутат германского бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен публично объяснить свое решение использовать немецкое оружие против целей, расположенных на территории Российской Федерации. Об этом сообщает медиагруппа Funke.

Вагенкнехт подчеркнула, что канцлер Германии становится угрозой безопасности для собственной страны. Применение немецкого оружия в России в конечном счете принесет войну в саму Германию. Депутат выразила опасение, что дальнейшая эскалация может затронуть миллионы немцев и привести к третьей мировой войне.

В связи с этим Вагенкнехт потребовала от Шольца в связи со сменой курса выступить с официальным правительственным заявлением.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится в опасности.

1 июня сообщалось, что председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала министерство обороны ФРГ зарегистрировать 900 тыс. резервистов.

Ранее сообщалось, что Байден дал тайное разрешение Киеву на удары вглубь РФ.

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