Заложенное за ипотеку имущество россиянам разрешат продать самим

Государственная дума приняла закон, дающий гражданам возможность продать самостоятельно имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене. Сейчас он ушел на одобрение Совфеда, пишет газета «Известия».

До настоящего времени по закону гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, мог продать его только через публичные торги или аукцион. Новые изменения предоставляют возможность самостоятельно реализовать такие объекты по наиболее выгодной цене.

На практике заложенное имущество часто продается по недооцененной цене, что ставит граждан в трудное положение. Они вынуждены дополнительно оплачивать услуги организаторов торгов (до 3% от стоимости имущества), исполнительный сбор (7% от стоимости имущества) и услуги оценщика. Об этом напомнила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

По словам зампреда Государственной думы, новый законопроект направлен на установление понятной правовой процедуры, когда гражданин желает отказаться от обязательств по договору и обращается в банк.

Банк предоставляет разрешение на самостоятельную реализацию имущества в течение четырех месяцев, устанавливая минимальную цену для компенсации задолженности. Это дает возможность людям продавать свое имущество по рыночной цене и активно искать покупателей.

Главное преимущество закона заключается в том, что гражданин может получить средства сверх суммы долга, что поможет ему компенсировать предыдущие расходы, подчеркнула Ирина Яровая.

Начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко отметил, что если имущество пользуется спросом на рынке, выгоднее продавать его самим, так как это ускорит процесс реализации и поможет погасить задолженность перед кредиторами.

Эксперт из Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская уточнила, что принятый закон значительно повышает шансы ипотечников избежать банкротства. Теперь они могут продать залог по рыночной цене, погасить долг и приобрести жилье более подходящее для своих потребностей.

Руководитель ипотечных продуктов банка «ДОМ.РФ» Игорь Руденко рассказал, что их компания уже разработала беспрепятственный механизм покупки квартир, находящихся в залоге.

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