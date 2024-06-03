В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Накануне российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и еще три украинских дрона ВСУ над территорией Белгородской области.

2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью дронов-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области.

До этого стало известно, что средства ПВО 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

1 июня Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.