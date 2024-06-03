В Белгородской области объявляли опасность атаки БПЛА

На территории Белгородской области объявляли опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ее уже отменили. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой опасности атаки БПЛА», — сказано в сообщении.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области.

До этого стало известно, что средства ПВО 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.