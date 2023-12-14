Путин назвал процент роста пассажирских авиаперевозок в России

Пассажирские авиаперевозки в РФ выросли на 16,4%, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии с населением по итогам года.

«Объем пассажироперевозок существенным образом возрастает», — отметил российский лидер.

По мнению главы государства, перевозки пассажиров авиационным транспортом стали абсолютным рекордсменом среди всех видов перевозок.

«16 с лишним процентов -— 16,4%, по-моему, за год», — уточнил президент.

Среди лидирующих видов перевозки пассажиров он также упомянул железнодорожный транспорт с показателем роста в 10,4% в годовом соотношении.

Незадолго до этого Путин сообщил, что внутренний туризм в России развивается хорошими темпами. При этом отечественные путешественники рассказали, как оценивают качество услуг в сфере внутреннего туризма: 81% из них высоко оценивают качество услуг в данной области.

Ранее Путин заявил о необходимости развивать в России собственное самолетостроение.