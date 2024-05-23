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ГА ООН признала геноцидом события в Сребренице в 1995 году

ГА ООН одобрила резолюцию о признании геноцидом событий в Сребренице 1995 году

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РИА «Новости»

На Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) 23 мая прошло голосование о признании геноцидом событий 1995 года в Сребренице. 84 страны поддержали соответствующую резолюцию, в результате чего документ был принят, сообщает «Интерфакс».

Против резолюции проголосовали 19 стран, 68 членов ООН воздержались.

Германия, Босния и Герцеговина и ряд других стран предложили проголосовать за принятие резолюции об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.

С критикой инициативы выступили в Сербии, также ее не поддержало руководство боснийских сербов. Перед голосованием президент и глава МИД Сербии Александр Вучич и Марко Джурич призывали страны голосовать против этой резолюции или воздержаться.

Голосование несколько раз переносилось «для более детального рассмотрения и внесения предложений».

15 мая постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что принятие резолюции по геноциду в Сребренице в 1995 году несет угрозу безопасности региона в целом и для Боснии и Герцеговины в частности. Дипломат подчеркнул, что внесение резолюции в Совбез ООН произошло без согласия на то президиума Боснии и Герцеговины, в котором также заседают представители Республики Сербской.

Ранее в парламенте Сербии заявили, что голосование по резолюции о Сребренице ослабит авторитет ООН.

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