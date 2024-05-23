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В России подсчитали размер находящихся в стране американских активов

Москва может национализировать американские активы в ответ на арест российских

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Global Look Press

Конфискация российских активов в США может обернуться для Вашингтона изъятием американского имущества в РФ на колоссальные суммы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

«Национализация активов американцев в российской юрисдикции может компенсировать ущерб от конфискации российских активов США», – отметил эксперт.

По его словам, взысканию могут подвергнуться средства на счетах типа «С», где хранятся американские активы на сотни млрд руб.

Осадчий подчеркнул, что в России продолжают работу крупные американские компании, чье имущество также может быть изъято. По подсчетам агентства, только ответ на арест резервов ЦБ может обойтись Западу минимум в $288 млрд.

«Например, Ситибанк с активами на 01.04.2024 года в ₽600 млрд, JP Morgan с ₽200 млрд активами. Кроме того, в РФ по-прежнему ведут бизнес Philip Morris, PepsiCo и др. американские гиганты», – пояснил Осадчий.

До этого российский дипломат рассказал о последствиях захвата активов РФ со стороны ЕС.

Ранее Путин подписал указ, разрешающий изымать имущество США и связанных с ними лиц в России для компенсации ущерба от возможной конфискации российских активов за рубежом.

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