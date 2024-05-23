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В Карелии иноагенты не смогут участвовать в выборах

Парламентарии Карелии одобрили запреты на выборы для иноагентов за 10 минут

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Официальный интернет-сайт Законодательного Собрания Республики Карелия

Депутаты законодательного собрания Карелии приняли поправки в региональные законы, которые запрещают иноагентам участвовать в выборах. Об этом сообщается на сайте ЗСК.

«Инициатором поправок выступила избирательная комиссия региона и депутаты парламента», — уточнили в сообщении.

Поправки запрещают иностранным агентам и тем, кто связан с экстремистскими и террористическими организациями, участвовать в выборах главы республики, депутатов местного парламента и в органы местного самоуправления.

Кроме того, иноагенты не могут замещать должности в органах публичной власти, в том числе выборные должности государственной и муниципальной службы.

По словам председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анны Лопаткиной, эти изменения приводят региональные законодательные акты в соответствие с федеральными. Она отметила, что по сути этот документ является логическим продолжением принятого ранее закона об иноагентах

Ранее Земфире (признана в РФ иностранным агентом) не удалось добиться исключения из реестра иноагентов.

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