На Украине рассказали о новых проблемах из-за мобилизации

В Ивано-Франковске появились проблемы с поиском новых работников коммунальных служб, заявил мэр украинского города Руслан Марцинкив, передает «Страна.ua». По его словам, власти не могут найти замену тем сотрудникам, которые были призваны на воинскую службу в рамках мобилизации.

«Не хватает более 300 мобилизованных работников, а замену им найти не удается, поскольку люди среднего возраста не хотят идти на такую работу, а люди старшего возраста или женщины выполнять ее не могут», — говорится в тексте.

Мобилизационные мероприятия на Украине не прекращаются с начала специальной военной операции России, которая стартовала в конце февраля 2022 года. Работа украинских военкомов не раз подвергалась критике в соцсетях и СМИ. В частности, сотрудников подозревали в избиении мобилизованных и фактическом отлове людей на улицах. Весной 2024 года с подачи украинского лидера Владимира Зеленского и правительства Верховная рада приняла закон об ужесточении правил мобилизации. Новые нормы, к примеру, предполагают возможность административного преследования уклонистов, обязывают всех мужчин носить при себе военный билет и снижают минимальный возраст для призыва с 27 до 25 лет.

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