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Казахстан подал запрос на переход российской фигуристки

Казахстан подал запрос в ФФККР на переход фигуристки Самоделкиной

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Казахстан подал запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о переходе одиночницы Софьи Самоделкиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, ФФККР не планирует препятствовать переходу. В случае, если все детали будут урегулированы, то спортсменка сможет вернуться на международную арену уже в новом сезоне.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призера Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Этим летом фигуристка сменила российское гражданство на казахское.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований в 2022 году. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, когда Камила Валиева начнет выступать в шоу Татьяны Навки.

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