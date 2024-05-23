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Российский миллиардер выступил за увеличение налога на прибыль

Глава «Норникеля» Потанин поддержал увеличение налога на прибыль в России

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«Интеррос»

Президент «Норникеля» миллиардер Владимир Потанин высказался в пользу увеличения налога на прибыль вместо одноразовых платежей. Его слова приводит РИА Новости.

«Как предприниматель выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы и лучше их получать через рост налога на прибыль. Что распределит нагрузку между всеми компаниями, кто успешно зарабатывает в нашей стране, в том числе и на внутреннем рынке, и сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса», — заявил бизнесмен.

20 мая глава Минфина Антон Силуанов на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам уточнил, что предлагаемые меры по введению прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не коснутся подавляющего большинства россиян и затронут исключительно категорию граждан с высокими заработками.

23 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что основная нагрузка за счет прогрессивной шкалы налогообложения должна ложиться на обеспеченных россиян.

Также Володин рекомендовал вывести из-под прогрессивной налоговой шкалы участников специальной военной операции.

Ранее россиянам объяснили, как будет работать новая система НДФЛ.

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