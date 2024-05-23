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В США заявили, что поддержка Украины не входит в интересы Вашингтона

Сенатор Вэнс: поддержка Украины не входит в национальные интересы США

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Jacquelyn Martin/AP

Предоставление военной и финансовой помощи Украине со стороны США не отвечает интересам Вашингтона, у западных элит нет четкого понимания о разрешении украинского конфликта. Об этом на выступлении в Quincy Institute в столице США заявил сенатор от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс.

«Я не думаю, что в интересах США продолжать финансирование бесконечной войны на Украине», — подчеркнул американский законодатель.

Вэнс счел, что у Запада нет стратегического видения окончания украинского кризиса.

До этого агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена собирается в пятницу, 24 мая, объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в $275 млн, куда, в частности, войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В публикации говорилось, что в новый пакет помощи Украине также должны войти артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Ранее в США заявили, что Вашингтон не в том положении, чтобы угрожать России.

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