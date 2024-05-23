В сотнях самолетов Boeing обнаружили способную привести к взрыву неисправность

В сотнях самолетов Boeing обнаружили неисправность, способную привести к взрыву лайнеров в небе. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

В публикации отмечается, что потенциальному риску подвержены около 300 самолетов, включая борты авиакомпаний United и American Airlines.

Издание подчеркивает, что проблема в воздушных судах связана с электрической неисправностью Boeing 777, из-за которой их топливные баки «могут загореться и взорваться».

Сотрудники Федерального управления гражданской авиации США (FAA) указали на существующую проблему в марте 2024 года, а также потребовали у Boeing предоставить ответ до 9 мая.

По данным FAA, на устранение неисправностей во всех самолетах компании потребуется $698 тыс.

До этого стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование в отношении сотрудников авиастроительной компании Boeing, которых заподозрили в подделке документов при проведении испытаний самолетов Boeing 787 Dreamliner.

Ранее в США нашли тело бывшего инженера Boeing.